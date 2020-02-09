تقليل الملح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض النساء أثناء حملهن، من توّرم القدمين؛ نظرًا لتغيرات هرمون البروجسترون الذي يؤدي إلى انتفاخ البطن أيضًا.

ويمكن ملاحظة تلك الأعراض بداية من الثلث الثاني للحمل، بالإضافة إلى أنه قد يحدث تغيير في لون المناطق المتورّمة إذ يميل إلى الإحمرار، ويصبح التورّم مؤلماً.

وهناك طرق تساعد في التخلص من التورم، مثل: تقليل كمية ملح الطعام، تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والطماطم، زيادة شرب الماء والسوائل الخالية من الكافيين، ارتداء جوارب ضاغطة، ورفع القدمين أثناء الجلوس قدر الإمكان.