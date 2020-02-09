قرار جديد بحق صاحب مسابقة «أجمل ساق نسائية»

خالد الظفيري(صدى):

أصدرت محكمة الاستئناف بالكويت، اليوم الأحد، قرارًا بوقف نفاذ حكم حبس المتهم بتنظيم مسابقة أجمل ساق نسائية خلال نوفمبر الماضي عبر حسابه في ” سناب شات ” ، وذلك حتى البت في استئنافه.

وأمرت المحكمة بإخلاء سبيله بكفالة 500 دينار كويتي؛ بعدما استأنف المتهم حكم محكمة الجنايات القاضي بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 300 دينار، مطالبا ببراءته من تهمتي الإخلال بالآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور.

وكان الشخص المتهم، قد أنكر ما أسند إليه من اتهامات خلال التحقيق معه، مدعيا أن تصويره المقطع جاء بغرض ” التسلية ” وأن تصويره كان لمتابعيه فقط وليس للعامة.