استئصال لحمية من قولون خمسينية بتقنية المنظار بالبطانة القولونية بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي(صدى):

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية ممثلا بمركز صحة الكبد والمناظير المتقدمة من استئصال وازالة لحمية كبيرة الحجم بقولون مريضة بالعقد الخامس من العمر بتقنية المنظار.

واستقبل مركز صحة الكبد والمناظير المتقدمة المريضه محولة من مركز السمنة لعمل فحص مبكر لسرطان القولون تم اكتشاف وجود لحمية بحجم ٤ سم تبين وجود خلايا تحوليه بها وللتأكد تم أخذ عينات وبعد عمل الفحوصات والاشعه اللازمة والتي اظهرت عدم وجود سرطان او انتشار للحميات بمنطقة القولون.

وقرر الفريق الطبي المكون من استشاريي مركز المناظير الدكتور محمد خان والدكتور سالم العتيبي والدكتور سعد الزهراني وكذلك فريق التخدير والتمريض القيام بإستئصال اللحميه عن طريق رفع البطانه واستخدام تقنية اللاقط المتقدمة حيث تم ازالة كامل اللحميه وتم تنظيف منطقة ازاله اللحمية بالكي لعدم عودته مرة اخرى، ولله الحمد تكللت بالنجاح التام واستغرقت العملية ساعة ونصف وتم خروجها بنفس اليوم وهي بأتم الصحة والعافيه.

ويتميز مركز الكبد والمناظير المتقدمة بالمدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادره وغيرها الكثير نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالي وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية .