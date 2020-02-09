ضبط معلمة تبيع المخدرات في المدرسة

واشنطن(صدى):

اعتقلت السلطات معلمة بعد أن حاولت شراء مخدر ” كريستال ميث ” داخل حرم المدرسة في فلوريدا.

وأفاد التحقيقات أن محقق سري تظاهر بأنه تاجر مخدرات، وتمكن من تسجيل فاليري بيرنيس البالغة ٤٣ عاما، وهي تنظم عملية لبيع المخدرات داخل المدرسة.

واستدرجت الشرطة المعلمة بعد أن حددت موعدا بنفسها لشراء المخدرات، وقامت بشراء ٣.٥ غرام من مخدر الكريستال من المحقق السري، وتم اعتقالها.