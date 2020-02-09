الأرصاد تعلن تسجيل أدنى درجات حرارة اليوم بالمملكة

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تسجيل أدنى درجات حرارة سجلت اليوم في المملكة، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وأضافت، عبر تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، أن كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تؤثر على معظم مناطق، كما أن صور مخرجات النموذج العددي WRF تشير إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام القادمة، إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والقصيم والأجزاء الشمالية من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة.