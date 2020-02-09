وظائف شاغرة بمركز النخيل والتمور بالأحساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مشروع تشغيل المختبرات التابع لمركز النخيل والتمور بالأحساء عن توفر وظائف شاغرة مع توفر الخبر.

وتأتي الوظائف وفق المسميات التالية :

1 – أخصائي تربة ومياه

ماجستير في التربة والمياه

خبرة 3 سنوات

2 – أخصائي تصنيع غذائي

ماجستير في التصنيع الغذائي

خبرة بمجال الصناعات التحويلية وحفظ الأغذية

خبرة 3 سنوات

3 – أخصائي بصمة وراثية

ماجستير في البصمة الوراثية تخصص نبات

العمل على أجهزة التقنية الحيوية وتقييم النتائج ومناقشتها

خبرة 3 سنوات

4 – أخصائي إنتاج نخيل وتحليل بيانات

ماجستير في إنتاج وإكثار النخيل

العمل على أجهزة علوم النبات للقياسات المختلفة

خبرة 3 سنوات

5 – أخصائي وقاية نبات

ماجستير في وقاية النبات

خبرة في عمل البيئات الغذائية للمسببات المرضية وتحضير العينات النباتية والإلمام بتشخيص الإصابات .

خبرة 3 سنوات

6 – أخصائي مكافحة حيوية

ماجستير في المكافحة الحيوية

خبرة 3 سنوات

7- محلل مختبر كيميائي

درجة البكالوريوس مع خبرة العمل بالمختبرات

خبرة 3 سنوات

8 – أخصائي نظم جغرافية

مؤهل جامعي

خبرة في أنظمة GIS

خبرة 3 سنوات

9 – أخصائي ميكنة زراعية

بكالوريوس زراعة قسم ميكنة زراعية

خبرة 3 سنوات

– للتقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ( [email protected] ).