وظائف شاغرة بمركز النخيل والتمور بالأحساء
أعلن مشروع تشغيل المختبرات التابع لمركز النخيل والتمور بالأحساء عن توفر وظائف شاغرة مع توفر الخبر.
وتأتي الوظائف وفق المسميات التالية :
1 – أخصائي تربة ومياه
ماجستير في التربة والمياه
خبرة 3 سنوات
2 – أخصائي تصنيع غذائي
ماجستير في التصنيع الغذائي
خبرة بمجال الصناعات التحويلية وحفظ الأغذية
خبرة 3 سنوات
3 – أخصائي بصمة وراثية
ماجستير في البصمة الوراثية تخصص نبات
العمل على أجهزة التقنية الحيوية وتقييم النتائج ومناقشتها
خبرة 3 سنوات
4 – أخصائي إنتاج نخيل وتحليل بيانات
ماجستير في إنتاج وإكثار النخيل
العمل على أجهزة علوم النبات للقياسات المختلفة
خبرة 3 سنوات
5 – أخصائي وقاية نبات
ماجستير في وقاية النبات
خبرة في عمل البيئات الغذائية للمسببات المرضية وتحضير العينات النباتية والإلمام بتشخيص الإصابات .
خبرة 3 سنوات
6 – أخصائي مكافحة حيوية
ماجستير في المكافحة الحيوية
خبرة 3 سنوات
7- محلل مختبر كيميائي
درجة البكالوريوس مع خبرة العمل بالمختبرات
خبرة 3 سنوات
8 – أخصائي نظم جغرافية
مؤهل جامعي
خبرة في أنظمة GIS
خبرة 3 سنوات
9 – أخصائي ميكنة زراعية
بكالوريوس زراعة قسم ميكنة زراعية
خبرة 3 سنوات
– للتقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ( [email protected] ).
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