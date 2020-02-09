بالفيديو..«جستينة»: إعلام النصر جلس 30 عاما في أحضان الإتحاد ليس حبا فيه بل كرها للهلال

نواف السالم(صدى):

شن الناقد الرياضي عدنا جستينة حملة هجوم ضارية على الإعلام النصراوي ، مؤكداً تدهور آدائه وممارسته أدوار لا تليق به .

وقال ” جستينة ” في لقاء معه ببرنامج الحصاد الرياضي : الإعلام النصراوي ظل على مدى أكثر من 25 عام في أحضان الإتحاد ، ليس حباً في الإتحاد ولكن كرهاً في الهلال .

وأضاف : في نفس الوقت ، التحول النصراوي الآن لأن يكون ضد الإتحاد ليس من أجل أن لهم موقف من الهلال ، بل لأن الإعلام النصراوي خائف من أن يرجع لمكانه الطبيعي ويكون مع الهلال قوة كما كانت .

وتابع : النصر يبي أن يكون بديل للإتحاد .. وهذه حقيقة يجب أن نعرفها ، يقولون أن الإتحادية في أحضان الهلالية هم يحاولون أن يرسخوا هذا الكلام لزعزعتنا .

واختتم قائلاً : الإعلام النصراوي الآن الآن أسوء ويمارس أدوار لا تليق به .