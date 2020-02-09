محمد رمضان عن أزمة إيقاف طيار بسببه: أنا صعيدي وأصولي تمنعني أن أتخلى عنه

القاهرة(صدى):

علق الفنان المصري محمد رمضان على أزمة إيقاف كابتن طيار “أشرف أبو اليسر ” عن عمله بسبب نشر “رمضان ” فيديو له وكأنه يقود الطائرة .

وأعرب “رمضان ” عن حزنه بسبب الواقعة وتأثره بها مشيراً إلى أن هناك تضخيم كبير لما حدث وأن أغلب الفنانين والمشاهير يلتقطون صور تذكارية من هذا القبيل .

وقال “رمضان ” في مداخلة هاتفية ببرنامج أصل الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية “إم بي سي مصر” مساء أمس السبت، أنه حاول التدخل لحل المشكلة وإعادة الطيار إلى عمله ، ولكن الأمر يعود لسلطة الطيران .

وأضاف : أنا زعلان للألم الذي طاله، وعايز أعرف أيه اللي يعوضه وهاعمله فور .

وتابع : أنا صعيدي وأصولي تمنعني أني اتخلى عن حد اتأذى بسببي .

وكان الطيار قد أكد أنه استجاب لمحمد رمضان من باب المجاملة كما هو معهود مع الركاب المميزين كالفنانين والوزراء ، وأنه لا يوجد فاصل بين كبينة الركاب والطيارين في الطائرة الخاصة .