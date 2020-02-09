«الصائغ» : إذا غاب منا سيد قام سيد وستبقى شمس الأهلي ساطعة
قدم أحمد بن بكر الصائغ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، اليوم الأحد، تهانيه للرئيس الجديد لناديه عبد الإله مؤمنة في الفترة المقبلة، والذي سيتولى رئاسة مجلس الإدارة لمدة 4 أعوام مقبلة، خلفا لأحمد الصائغ، وذلك مع أعضاء المجلس المرشحين.
وقال أحمد الصائغ عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” : ” إذا غاب منّا سيّد قام سيّد.. ستبقى شمس الأهلي ساطعة مشرقة برجاله العاشقين الأوفياء ومدرجه العظيم ” .
وتابع: ” أبارك لأخي عبد الإله مؤمنة رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي وأتمنى له من الأعماق التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة لخدمة الكيان الكبير والنادي العريق ” .
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