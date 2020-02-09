«الصائغ» : إذا غاب منا سيد قام سيد وستبقى شمس الأهلي ساطعة

نواف السالم(صدى):

قدم أحمد بن بكر الصائغ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، اليوم الأحد، تهانيه للرئيس الجديد لناديه عبد الإله مؤمنة في الفترة المقبلة، والذي سيتولى رئاسة مجلس الإدارة لمدة 4 أعوام مقبلة، خلفا لأحمد الصائغ، وذلك مع أعضاء المجلس المرشحين.

وقال أحمد الصائغ عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” : ” إذا غاب منّا سيّد قام سيّد.. ستبقى شمس الأهلي ساطعة مشرقة برجاله العاشقين الأوفياء ومدرجه العظيم ” .

وتابع: ” أبارك لأخي عبد الإله مؤمنة رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي وأتمنى له من الأعماق التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة لخدمة الكيان الكبير والنادي العريق ” .