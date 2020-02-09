سخرية بسبب حجم المدرعات القطرية ونشطاء: «مدرعات أطفال»

نايف السالم(صدى):

ارتفعت موجة من السخرية الواسعة من حجم المدرعات القطرية التي ظهرت في العرض العسكري الأخير؛ حيث وصفها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بـ ” مدرعات أطفال ” .

واعتبر البعض أن تلك المدرعات تباع على موقع ” أمازون ” في إشارة لحجمها الصغير جدا، الذي يتناسب مع حجم دويلة قطر؛ فيما قال حساب ” عرندس” على تويتر: ” أنا عندي ولد هنا عمره 3سنين مفتون بالسيارات راحت علينا بالله عليك إذا نزلوا كمية ثانية عطنا خبر ” .

وفي السياق نفسه، استمرت التعليقات الساخرة على صغر مدرعات قطر الغريبة والمثيرة للضحك؛ حيث علقت صاحبة حساب” دندنه ” قائلة: ” هاذي نستأجرها من محلات الثمامة نطعس فيها ” .