«إنستغرام» يحدد للمستخدمين من يجب إلغاء متابعتهم

أميرة خالد(صدى):

أتاح تطبيق إنستغرام، ميزة جديدة توفر تصنيف المتابعين وفقًا للتفاعل معهم، حيث تقسمهم لاثنين الأول: الأكثر ظهورًا في الصفحة الرئيسة ممن يتفاعلون مع قصص ومنشورات المستخدم، والثاني: من يكون التفاعل معهم قليلًا.

وتسهل الميزة الجديدة على المستخدم معرفة المتابعين الذين لا يهتم لمنشوراتهم بالفعل، كما تتيح فرز الحسابات حسب الوقت الذي بدأت فيه متابعتهم، أي من الأقدم إلى الأحدث، ويمكن الوصول إلى هذه الخدمة من خلال زِر في ملف التعريف الخاص بك على إنستغرام.