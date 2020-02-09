الإعلامية المغدور بإبنها في «لعبة حظ» تفجر مفاجأة مثيرة بشأن مقتله «فيديو»

القاهرة(صدى):

فجًرت الإعلامية المصرية مروة ميمي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مقتل ابنها ، والذي قيل أنه كانت نتيجة لرصاصة طائشة .

وقالت “ميمي ” في مداخلة هاتفية ببرنامج مساء ” دي إم سي ” على القناة الفضائية المصرية ، أن ابنها قُتل عمداً إثر محاولة تحرش .

وقالت : اللي حصل إن كريم وأصحابه كانوا بيلعبوا بلاي ستيشن، ودخل الولد ابن صاحب الشقة قالهم أنا هوريكم بابا جايب مسدس وراح جابه وقام بحشوه بالرصاص، وبعد كده ولد تاني أخده منه.

وأضافت : الطلقة مخرجتش غلط.. فيه تحرش بدني حصل بابني.. القاتل جري وراه عشان يرهبه.. ابني جري ودخل أوضة تانية.. واضرب فوق حاجبه الشمال لما خرج راسه من ورا باب الأوضة عشان يشوفه مشي ولا لأ .

وكانت الحادثة قد أثارت جدل كبير في الرأي العام المصري لمقتل نجلها الشاب ، وسط توعدها بعدم إفلات حقه .

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