سائق قطار يسير على جثة منتحر بالسكة الحديد «بالأمر المباشر»

كانبرا(صدى):

في أكثر الحوادث صدمة على الإطلاق ، اضطر سائق قطار أسترالي أن يثير فوق جثة منتحر على السكة الحديد بأمر الشرطة ، ما أصابه بصدمة فسية عنيفة .

وفي التفاصيل ، فقد انتحر شاب على قطار السكة الحديد وتوقف سائق القطار ولكن بعد أن كانت الجثة تحت عجلاته .

واجبرت الشرطة السائق على دهس الجثة وتخطيها لتتمكن من إخراجها ، الأمر الذي أصاب السائق وحارسة بصدمة نفسيه .

ويخضع الإثنان للعلاج النفسي الآن ، فيما أثارت الحادثة غضب عارم بالرأي العام الأسترالي وسط مطالبات بضرورة محاسبة المسؤولين .