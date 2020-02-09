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سائق قطار يسير على جثة منتحر بالسكة الحديد «بالأمر المباشر»

سائق قطار يسير على جثة منتحر بالسكة الحديد «بالأمر المباشر»
كانبرا(صدى):

في أكثر الحوادث صدمة على الإطلاق ، اضطر سائق قطار أسترالي أن يثير فوق جثة منتحر على السكة الحديد بأمر الشرطة ، ما أصابه بصدمة فسية عنيفة .

وفي التفاصيل ، فقد انتحر شاب على قطار السكة الحديد وتوقف سائق القطار ولكن بعد أن كانت الجثة تحت عجلاته .

واجبرت الشرطة السائق على دهس الجثة وتخطيها لتتمكن من إخراجها ، الأمر الذي أصاب السائق وحارسة بصدمة نفسيه .

ويخضع الإثنان للعلاج النفسي الآن ، فيما أثارت الحادثة غضب عارم بالرأي العام الأسترالي وسط مطالبات بضرورة محاسبة المسؤولين .


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