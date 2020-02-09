عقوبات تصل للسجن 10 أعوام وغرامة 30 مليون ريال لمرتكبي المخالفات بنظام البيئة الجديد
كشفت مصادر عن تفاصيل نظام البيئة الجديد الذي أقره مجلس الشورى مؤخراً .
ومن المقرر فرض محظورات بالنظام الجديد حمايةً للبيئة وهي كالتالي :
1- يحظر ممارسة الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي قبل الحصول على تصريح أو ترخيص.
2- يحظر قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات واقتلاعها ونقلها وتجريدها من لحائها وأوراقها أو جزء منها .
3- يحظر نقل التربة الزراعية أو جرفها أو الاتجار بها.
4- قتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح ، يُعد جريمة يعاقب عليها النظام .
وينص النظام الجديد على عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، في حال ارتكابه المخالفة للمرة الثانية خلال مدة سنة من ارتكابه الأولى.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1473 ] نشر منذ 25 دقيقة
من يدخن السجائر يضر نفسه
من يسكر و يتعاطى المخدرات ويزني يضر نفسه
لكن من يخرب البيئة يدمر وطن وشعب.
الأهمية ليست في إصدار القوانين والأنظمة،بل في المتابعة لتطبيقها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92926 ] نشر منذ 19 دقيقة
تمام ..