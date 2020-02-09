عقوبات تصل للسجن 10 أعوام وغرامة 30 مليون ريال لمرتكبي المخالفات بنظام البيئة الجديد

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر عن تفاصيل نظام البيئة الجديد الذي أقره مجلس الشورى مؤخراً .

ومن المقرر فرض محظورات بالنظام الجديد حمايةً للبيئة وهي كالتالي :

1- يحظر ممارسة الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي قبل الحصول على تصريح أو ترخيص.

2- يحظر قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات واقتلاعها ونقلها وتجريدها من لحائها وأوراقها أو جزء منها .

3- يحظر نقل التربة الزراعية أو جرفها أو الاتجار بها.

4- قتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح ، يُعد جريمة يعاقب عليها النظام .

وينص النظام الجديد على عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، في حال ارتكابه المخالفة للمرة الثانية خلال مدة سنة من ارتكابه الأولى.