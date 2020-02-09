بالصور.. كاديلاك ‏XT5 2020 الجديدة تخطف الأنظار في المملكة

أميرة خالد(صدى):

توفر شركة الجميح للسيارات كاديلاك ‏XT5 2020 الجديدة؛ بتصميم جرئ؛ حيث تعد سيارة كاديلاك XT5 واحدة من أفخم سيارات الكروس أوفر على الاطلاق V6 سعة 3.6 ليتر، ومحرك 310 حصان، والأداء 1784 ليتر.

ويمتاز المحرك V6 سعة 3.6 لتر المتوفّر قياسياً في الفئة الرياضية بقوّة تبلغ 310 حصان وعزم دوران يبلغ 366 نيوتن متر. أمّا المحرك سعة 2.0 لتر المتوفّر قياسياً في فئة الفخامة يطلق العنان لقوّة 237 حصانًا وعزم دوران يبلغ 349 نيوتن متر ويشتمل على تقنيات متطوّرة مثل نظام إدارة الوقود النشط.

وفي كل 2 ميلي ثانية، يقوم نظام التخميد في الوقت الحقيقي المتوفّر بضبط نظام التعليق على الطريق ووفقاً لظروف القيادة ليمنحك رحلة أكثر سلاسة وراحة بمنتهى الدقّة والإحكام، بينما أجواء المقصورة فخامة ملوكية بامتياز؛ حيث جهز مصممو كاديلاك XT5 بأفخم المواد الأصلية مثل خامات الخشب الطبيعي والجلد المقطّع والمُحاك مع لمسات Galvano المميّزة.

وفي السيارة الجديدة مساحة قابلة لإعادة التشكيل: المقاعد الخلفية قابلة للطي بالكامل لتوفّر مساحة تصل لغاية 1784 لتر، ومع خاصية طي المقاعد بشكل منفصل، بإمكانك تحميل على متنها ما تشاء، وتوفّر لك الآن وحدة التحكّم الدوارة أنظمة ترفيهية شاملة وتبقيك على تواصل مطلق مع العالم من حولك بمجرّد لمسة زر.

وتعد XT5 مجهّزة بمرآة كاديلاك المبتكرة مع كاميرا للرؤية الخلفية والتي يمكن بث فيديو من خلالها، كما أن تصميم الشبك الأمامي المميّز ولمساته الفريدة تمنح السيارة إطلالة رياضية، أمّا خطوطها الحادّة ومنحنياتها الأنيقة والمصابيح فائقة الجمال تُشعرك كأنها عملٌ فني متحرّك.

وتوجد بها تكنولوجيا متطورة تساعدك على البقاء سالماً، والتي تضم XT5 شبكة من مزايا السلامة مثل الرادارات، المستشعرات والكاميرات التي تعمل على مراقبة الطرقات وتقوم بتنبيهك عند استشعار أي احتمال لوقوع اصطدامات، كما أن بعض من هذه الميزات كنظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء ومخفّف اصطدامات المشاة، تلعب دوراً بارزاً في الحفاظ على سلامتك وسلامة محيطك، فتنعم بالمزيد من راحة البال.