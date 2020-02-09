سيدة تدهس طفلتها حتى الموت وتصيب زوجها في جازان

تركي السالم(صدى):

أنهت سيدة في العقد الثالث من العمر حياة طفلتها التي في الشهر التاسع من العمر وأصيب زوجها بكسور، اليوم الأحد، أثناء وجودهم في شاطئ بيش في منطقة جازان؛ حيث حاولت السيدة قيادة السيارة فخرجت عن سيطرتها.

وتوفيت الطفلة في موقع الحادث، بينما أصيب زوجها بكسور خطيرة، ونقلت الحالتان إلى المستشفى، فيما أصيبت السيدة بانهيار جراء الحادث؛ ليروي المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي صرخي، تفاصيل الواقعة الأليمة حيث تلقت غرفة العمليات بلاغا عن حادث دهس وقع في كورنيش بحر محافظة بيش.

وأكد بيشي صرخي، أنه على الفور تم توجيه فرقة إسعاف، وعند وصولها وجدت شخصاً لديه إصابه حرجة نتيجة تعرضه للدهس، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى بيش العام؛ فيما تعرضت رضيعة للدهس في نفس الحادث، ونقلت لمستشفى بيش قبل وصول الفرقة الإسعافية.