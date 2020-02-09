مصرف الراجحي يمول الحصول على وحدة سكنية تحت الإنشاء

عادل الحربي(صدى):

يعد ​​برنامج وحدة سكنية تحت الإنشاء، هو أحد المنتجات التي يقدمها مصرف الراجحي كأحد الحلول التمويلية لتمكين عملاء المصرف و مستفيدي برامج الدعم السكني من صندوق التنمية العقارية من تملك وحدة سكنية تحت الانشاء (فيلا – تاون هاوس – شقة).

وأوضح المصرف، أن التقديم متاح للمواطنين السعوديين فقط، كما يجب ان يكون اسم العميل من ضمن قوائم مستحقي الدعم السكني من قبل وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية للحصول على دعم وزارة الإسكان/ الصندوق؛ فضلًا عن موافقة الشروط والسياسيات الائتمانية لدى المصرف.

وأكد أنه متاح للعاملين في القطاعات الحكومية وشبة حكومية والقطاعات الخاصة المعتمدة لدى المصرفالرسوم الإدارية تعادل 1% أو 5,000 ريال أيهما أقلمعدل نسبة سنوي يبدأ من 5.82%لجميع شرائح العملاء لكل من منتجات الاجارة؛ فيما تطبق شروط و أحكام المصرف.

وشدد على أن التمويل متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، ونسبة الربح تنافسيةخاصية تقسيط الدفعة المقدمة خلال فترة البناءخاصية تأجيل سداد أصل التمويل واستقطاع جزء من القسط الشهري (الأرباح فقط) خلال فترة الإنشاء بحد اقصى 24 شهر، وخاصية القسط المتزايد.

يأتي ذلك بالإضافة إلى خاصية دعم العسكريين للدفعة المقدمة تصل إلى 140 الف ريال وفقاً لمعايير القبول في البرنامج، وخاصية دعم المدنيين للدفعة المقدمة تصل إلى 140 الف ريال (عمر 50 فما فوق) وفقاً لمعايير القبول في البرنامج؛ فضلًا عن احتساب مبلغ الدعم السكني كجزء من دخل العميل.

وأشار إلى تسويق وبيع الوحدات العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، من خلال وضع وصف المخطط النهائي أو نموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير او البناء، وإلتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها، كما سيكون التمويل على مراحل خلال فترة الانشاء يتم تحديدها من قبل المطور ولجنة البيع على الخارطة (وافي) وذلك حسب اكتمال كل مرحلة.