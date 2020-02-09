34 ألف ريال خصم على لكزس LX في حسن جميل للسيارات

أميرة خالد(صدى):

تعرض سيارة لكزس LX 2019، بخصم 34 ألف ريال، لدى حسن جميل للسيارات، وذلك حتى ٢٩ فبراير الجاري.

وتتميز لكزس LX 570 S 2019 بالمرايا الجانبية على مصابيح إضافية، كما زودت السيارة اليابانية بإطارات قياس 21 إنش سوداء اللون.

تظهر صورة سيارة لكزس LX على الأرض بجانبها عند فتح السيارة، كما زودت بالتقنيات وأنظمة السلامة والأمان بشكل قياسي، ومانع الاصطدام مع خاصية رصد المشاه، و رادار متكييف، ونظام التحذير عند مغادرة المسار، ونظام التنبيه من النقطة العمياء.