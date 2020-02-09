بالصور.. تأثر بالغ للصينين بدعم خادم الحرمين الشريفين لمواجهة أزمة كورونا

بكين(صدى):

أثار الدعم الذي أكد عليه خادم الحرمين الشريفين للصين في مواجهة فيروس كورونا الجديد تفاعل كبير من جانب المواطنين الصينيين على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأطلق آلاف الصينيون هاشتاج يعبرون فيه عن إعجابهم بموقف المملكة المؤازر لهم في محنتهم .

كما عبر أكثر من عشرة آلاف متابع لحساب السفارة على تطبيق ” We Chat” عن الإعجاب لأصدقائهم السعوديين ومرفقين أحاديثهم بصور تعبر عن العلاقات المتينة بين البلدين .

وكان السفير الصيني في السعودية، تشين وي تشينغ قدعبر عن شكره للسعودية لتقديمها المساعدة للصين في ظل الأزمة الصحية التي تعرفها بسبب فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين، بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا ، وقدم التعازي للرئيس الصيني في وفيات كورونا ، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين .