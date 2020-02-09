3 حيل فعالة لتجنب أضرار القهوة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

لا شك أن القهوة من المشروبات التي تحظى بشعبية واسعة على مستوى العالم ، ويعتمد الكثيرون على تناولها إلا أنه قد يلحق بهم بعض الأضرار نتيجة للعادات الخاطئة المرتبطة بها .

ويؤكد الأطباء على أهمية اتباع النصائح التالية لتجنب أضرار القهوة وهي كالتالي :

1- لا تتناولها ليلاً : حيث تسبب الأرق وتؤثر على جودة النوم ، ويفضل تناولها خلال النصف الأول من النهار .

2- لا تفرط عي تناولها : فيكفي تناول كوبين أو ثلاثة على مدار اليوم تجنباً لأضرارها .

3- لا تشربها فور الإستيقاظ : حيث يزداد إفراز هرمون الكورتيزول صباحاً وتعمل القهوة على تحفيز إنتاجه أكثر من المعدل الطبيعي ، والأفضل تناولها بعد الإستيقا بساعتين على الأقل وبعد تناول وجبة الإفطار .