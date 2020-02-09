3 حيل فعالة لتجنب أضرار القهوة
لا شك أن القهوة من المشروبات التي تحظى بشعبية واسعة على مستوى العالم ، ويعتمد الكثيرون على تناولها إلا أنه قد يلحق بهم بعض الأضرار نتيجة للعادات الخاطئة المرتبطة بها .
ويؤكد الأطباء على أهمية اتباع النصائح التالية لتجنب أضرار القهوة وهي كالتالي :
1- لا تتناولها ليلاً : حيث تسبب الأرق وتؤثر على جودة النوم ، ويفضل تناولها خلال النصف الأول من النهار .
2- لا تفرط عي تناولها : فيكفي تناول كوبين أو ثلاثة على مدار اليوم تجنباً لأضرارها .
3- لا تشربها فور الإستيقاظ : حيث يزداد إفراز هرمون الكورتيزول صباحاً وتعمل القهوة على تحفيز إنتاجه أكثر من المعدل الطبيعي ، والأفضل تناولها بعد الإستيقا بساعتين على الأقل وبعد تناول وجبة الإفطار .
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45782 ] نشر منذ 34 دقيقة
القهوه أذواق وغير العربيه مالها ذوق
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45782 ] نشر منذ 34 دقيقة
القهوه أذواق وغير العربيه مالها ذوق