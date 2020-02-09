«الجوازات» تكشف إجراءات عمل خروج نهائي للمرافقين

علي القحطاني(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، إجراءات استخراج تأشيرة خروج نهائي للمرافقين، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

وتساءل مغرد قائلًا: ” بقي في إقامتي أقل من شهرين الاستفسار.. هل أستطيع عمل خروج نهائي للمرافقين واسقاطهم من النظام لتفادي دفع رسوم المرافقين أو أنه يلزمني التجديد ثم عمل خروج نهائي؟ ” .

وأجابت ” الجوازات ” عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏‎‎أهلاً بك، بإمكانكم إصدار تأشيرة خروج نهائي إلى قبل نهاية صلاحية هوية مقيم و تشترط التعليمات أن تتم المغادرة خلال ٦٠ يوماً من تاريخ إصدار التأشيرة دون الرجوع لسريان صلاحية هوية مقيم . شاكرين لكم تواصلكم ” .