إخلاء عمارة سكنية للسيطرة على حريق بجدة

سعيد العجل(صدى):

‏الدفاع المدني بمحافظة جدة يخلي 14 شخصا من عمارة سكنية و يسيطر على حريق في إحدى الشقق.

‏وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان عمليات 911 تلقت بلاغ في تمام الساعة 01:42 يفيد عن وجود حريق في شقة بحي الواحة ‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع وبالوصول اتضح أن الحريق في شقه في الدور الثاني بعمارة مكونة من خمسة أدوار وعلى الفور تدخلت الفرق وأخلت 14 شخص وتمت السيطرة على الحريق في حينه ونتج عن ذلك إصابة فتاة باختناق بسيط تلقت العلاج اللازم بالموقع .

وحث القرني الجميع على توفير كواشف الحريق والطفايات ووسائل السلامة بالمنزل حفاظاً على سلامتهم.