بالفيديو.. سفير المملكة بالجزائر يتفاعل مع نداء مسنة جزائرية لم توفق في قرعة الحج 15 عام
تفاعل سفير سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني لدي الجزائر مع نداء أطلقته سيدة جزائرية تأمل في آداء فريضة الحج بعد عدم توفيقها في قرعة الحج لمدة 15 عام .
وقام “العميريني ” بمنح السيدة المسنة تأشيرة حج لهذا العام 1441 هـ ، راجياً من الله تعالى أن يعينها ويتقبل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام .
وكانت السيدة الجزائرية المسنة قد ظهرت في لقاء مع قناة النهار الجزائرية باكية لعدم توفيقها بالقرعة وتدعو الله تعالى واثقة بأن يمن الله عليها بآداء الفريضة .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7082 ] نشر منذ 23 دقيقة
جزيت خيرا و فرحتها
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1469 ] نشر منذ 14 دقيقة
معالي الشيخ عبد الله السليمان الحمدان رحمه الله
كان من تجار الهند في مدينة مومباي
استدعاه الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله
من الهند
ليستلم منصب أول وزير مالية في تاريخ السعودية وأول من وقع معاهدة التنقيب عن النفط مع الأمريكان في قصر خزام في مدينة جده.
وقد كان الأبن البار لأبناء مدينته ” عنيزه ” كان يسير قوافل اللواري في موسم الحج ليحجج عوائل فقراء مدينة عنيزة وصرف نفقات الحج وكانوا ينزلوا في بستان قصرة في مكة المكرمة جرول.
وكان اللوري طابقين النساء في الطابق الأول والرجال في الطابق الثاني المكشوف،قبل تعبيد الكثير الطرق والباصات،وكان أثار الرمال على اللواري والإرهاق بادي عليهم.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1469 ] نشر منذ 6 دقائق
لماذا قرعه بدل فتح الأبواب واسعة لجميع المسلمين ؟!
وقد أصبحت مكة المكرمة والمدينة المنورة،مدن مكتملة الإمكانات بعد أن صرفت عليها الدولة المبالغ الكبيرة لبنتيتها التحتية.
دعوا اهل مكة المكرمة يسترزقون بتأجير مساكنهم على الحجاح
بدل احتكار الفنادق والشقق المفروشة..لسكن في مكة المكرمة، ودفع الحجاج مبالغ طائلة.🤔
الحج فيه منافع لا تحرموها عن الأسر المتوسطة.