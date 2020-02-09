بالفيديو.. سفير المملكة بالجزائر يتفاعل مع نداء مسنة جزائرية لم توفق في قرعة الحج 15 عام

الجزائر(صدى):

تفاعل سفير سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني لدي الجزائر مع نداء أطلقته سيدة جزائرية تأمل في آداء فريضة الحج بعد عدم توفيقها في قرعة الحج لمدة 15 عام .

وقام “العميريني ” بمنح السيدة المسنة تأشيرة حج لهذا العام 1441 هـ ، راجياً من الله تعالى أن يعينها ويتقبل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام .

وكانت السيدة الجزائرية المسنة قد ظهرت في لقاء مع قناة النهار الجزائرية باكية لعدم توفيقها بالقرعة وتدعو الله تعالى واثقة بأن يمن الله عليها بآداء الفريضة .