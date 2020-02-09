تعرف على علاقة التوتر والتدخين بفيتامين c

أميرة خالد(صدى):

يعاني الشخص الذي لا يتناول الخضروات والفاكهة، وأيضا عند الشعور بالتوتر من نقص فيتامين C.

ويحتاج الإنسان حسب ما ذكرت إيرينا فيتشيرسكايا مؤلفة كتاب “100 وصفة لأطباق غنية بفيتامين С”: إلى 90- 100 ملليغرام يوميًّا”.

ويعد المدخن أكثر عرضة لفقد فيتامين С مع كل سيجارة لتخفض النسبة بمقدار 25- 30 ملليغراما.

وأوضحت أن من أعراض نقص هذا الفيتامين هي: الخمول والنعاس الدائم، والشعور بالبرد، ونزف اللثة عند تنظيف الأسنان، وظهور بقع زرقاء على الجلد الذي يصبح جافًا وشاحبًا.

وأضافت أنه مع زيادة النقص يبدأ ظهور الدوالي حتى اضطراب نبضات القلب وآلام المفاصل.

وأشارت إلى أن فيتامين С لا يقي من أمراض البرد والأنفلونزا؛ كما يعتقد البعض، وأثبتت الدراسات العلمية الجديدة أن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من فيتامين С، أصيبوا بأمراض البرد بنفس مستوى الذين تناولوا فيتامينًا وهميًّا، إلا أنه مسؤول حتى عن الجمال؛ لأنه يساهم في إنتاج الكولاجين.

ويمكن تعويض فيتامين c من أنواع أطعمة مختلفة، حيث تحتوي 100 غرام من البقدونس على 200 ملليغرام منه، و100 غرام من الفلفل الأحمر على 165 ملليغراما منه؛ حتى إن نسبته في البروكلي واللفت أعلى مما في الحمضيات.