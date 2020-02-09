مدينة الملك فهد الطبية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، ومنها اختصاصي مالي أول (كبير)؛ حيث أن المؤهل والتخصص: بكالوريوس محاسبة أو علوم مالية ماجستير محاسبة أو علوم مالية، الخبرة المطلوبة 6 سنوات لحاملي البكالوريوس سنتان لحاملي الماجستير، المتقدم سعودي/ة الجنسية.

وأوضحت أنها تحتاج إلى: أخصائي اسعاف و طوارئ: درجة البكالوريوس في خدمات الطوارئ الطبية، لا يشترط توفر الخبرة؛ فضلًا عن سكرتير تنفيذي، المؤهل: بكالوريوس أو دبلوم 3 سنوات، التخصص: لغة إنجليزية أو سكرتير تنفيذي أو التخصصات ذات العلاقة؛ بينما الخبرة المطلوبة: البكالوريوس (لا يتطلب وجود خبرة) / دبلوم 3 سنوات (سنيتن).

وأضافت: أخصائي تصوير طبي SCDP: المتطلبات التعليمية : درجة الماجستير دورة تدريبية لمدة سنة واحدة خارج المملكة، بكالوريوس العلوم في التكنولوجيا الإشعاعية لا توجد خبرة، مطلوبة للحصول على درجة الماجستير خبرة سنة واحدة على الأقل في درجة البكالوريوس .

وتابعت: أخصائي مختبر ثاني: التعليم: ماجستير في علوم المختبرات الإكلينيكية، شهادة البكالوريوس في علوم المختبرات الإكلينيكية؛ فيما الخبرة: مع الخبرة المطلوبة لحامل درجة الماجستير خبرة لا تقل عن سنة واحدة للحصول على درجة البكالوريوس

وتحتاج إلى سكرتير تنفيذي: المؤهل: بكالوريوس أو دبلوم 3 سنوات /التخصص: لغة إنجليزية أو سكرتير تنفيذي أو التخصصات ذات العلاقة؛ الخبرة المطلوبة: البكالوريوس (لا يتطلب وجود خبرة) / دبلوم 3 سنوات (سنيتن)، المؤهل و التخصص : بكالوريوس تخصص لغة انجليزية أو إدارة عامة أو إدارة مكاتب لا يشترط سنوات خبرة على أن يكون المتقدم سعودي/ة الجنسية.

واستطردت طبيب مقيم: متطلبات الوظيفة: متطلبات الوظيفية (MBBS) بكالوريوس الطب والجراحة، بالإضافة إلى استشاري نفسي: دكتوراه في تخصص علم النفس، ثلاث سنوات خبرة بعد شهادة الدكتوراه، ومختص رعاية تنفسية ثاني: المتطلبات التعليمية: بكالوريوس في الرعاية التنفسية (4 سنوات)، برنامج معتمد من المملكة العربية السعودية / أمريكا الشمالية على شهادة جامعية في رعاية الجهاز التنفسي من أمريكا الشمالية

ويأتي ذلك بالإضافة إلى برنامج معتمد على شهادة جامعية في الرعاية التنفسية المحلية: برنامج معتمد الخبرة: 1 سنة خبرة؛ بينما سيتم التقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .