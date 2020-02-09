«المسند»: الكتلة الجوية القارسة تزحف الآن وتتوغل تدريجياً

القصيم(صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناج بجامعة القصيم وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية استمرار حالة عدم الإستقرار الجوي.

وقال المسند في حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن الكتلة الجوية قارسة البرودة تتوغل تدريجياً وتؤثر على الأجزاء الشمالية من المملكة حالياً.

وتابع أنها تزحف رويداً ناحية الجنوب لتؤثر لاحقاً على الشرق والوسط والغرب.

وتوقع ” المسند ” أن تتشكل اليوم السحب العابرة والتي قد تكون ماطرة على أجزاء من شمالي الحدود الشمالية والجوف.