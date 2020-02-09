«المسند»: الكتلة الجوية القارسة تزحف الآن وتتوغل تدريجياً
توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناج بجامعة القصيم وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية استمرار حالة عدم الإستقرار الجوي.
وقال المسند في حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن الكتلة الجوية قارسة البرودة تتوغل تدريجياً وتؤثر على الأجزاء الشمالية من المملكة حالياً.
وتابع أنها تزحف رويداً ناحية الجنوب لتؤثر لاحقاً على الشرق والوسط والغرب.
وتوقع ” المسند ” أن تتشكل اليوم السحب العابرة والتي قد تكون ماطرة على أجزاء من شمالي الحدود الشمالية والجوف.
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