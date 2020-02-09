رجل وزوجته يستغلان «كورونا» لجني الأموال

بكين(صدى):

عمل رجل وزوجته في المجر على نشر أخبار كاذبة ومضللة بشأن فيروس ” كورونا “؛ بغرض جني الأموال؛ حيث فككت الشرطة المجرية، شبكة مواقع إلكترونية تبث أخبارا كاذبة عن إصابة شخصين بفيروس كورونا ووفاة بعضهم جراء هذا الوباء.

وأوقفت الشرطة زوجين يشتبه بأنهما أدارا العشرات من المواقع الإخبارية المزورة والصفحات على فيسبوك لنشر أخبار كاذبة؛ ليتم تفكيك الشبكة عبر عدة مداهمات تخللها ضبط عدد من أجهزة الكمبيوتر.

وفي السياق نفسه، أكدت الشرطة أنه لم تسجل في المجر أي إصابة بفيروس كورونا القاتل، الذي تفشى في الصين وانتشر خارجها.