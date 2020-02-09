ساعات النوم الطبيعية لصحة الأطفال وأضرار انخفاضها

أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض الأمهات من مشكلة قلة النوم لدى الأطفال والتي يترتب عليها مشاكل صحية ونفسية للطفل وللأم نفسها .

وتؤكد دراسة علمية حديثة أن قلة عدد ساعات النوم لدى الأطفال تسبب لهم الإكتئاب وضعف التحصيل الدراسي والقدرات المعرفية بالإضافة إلى المشكلات السلوكية التي تجعلهم أكثر عداءً .

وأكدوا أن عدد ساعات نوم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 عام ، تتراوح بين 9 إلى 12 ساعة في اليوم ولا يجب أن تقل عن ذلك .

ويجب عليكي أن تهيئي الجو المناسب في غرفة نوم طفلك بما لا يدعو للقلق ، والإبتعاد عن الأجواء الصاخبة والألعاب قبل النوم ، والتأكد من عدم وجودمشكلة صحية تسبب له الأرق .