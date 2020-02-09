«الجوازات» توضح الإجراء المتبع في حال تكرار الزيارة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، الإجراء المتبع في حال تكرار الزيارة، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

ووجه مغرد استفسارًا إلى حساب الجوازات عبر موقع التدوين الصغير تويتر، قائلًا: ” ‏عايز اسفر زوجتي وهي جات زيارة وتم تجديد الزيارة.. ماهو الاجراء المتبع..؟ وكيف اعمل لها خروج؟ ” .

وأجابت الجوازات: ” ‏‎‎أهلاً بك، في حال كانت تأشيرة الزيارة متعددة يمكن استخدامها أكثر من مرة بالذهاب والعودة طالما أنها سارية المفعول، فيما يخص الدولة المراد السفر لها يرجى مراجعة سفارة البلد المراد السفر لها لمعرفة شروطهم . سعدنا بتواصلك ” .