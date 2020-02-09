وظائف شاغرة في آرامكو توتال «ساتورب»
فتحت شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات ( ساتورب ) بالجبيل ، باب التقديم على وظائف شاغرة ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :
1. رسام – DRAFTSMAN
2. محلل النظام – System Analyst
3. أخصائي حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال – Cybersecurity Governance, Risk and Compliance (GRC) Specialist
4. الكيميائيين اليوم – Day Chemists
5. مدير الشبكات والاتصالات – Network & Communication Administrator
6. مفتش منطقة – Area Inspector
7. مهندس مراقبة العمليات – SR. PROCESS CONTROL ENGINEER
8. قائد فريق التدوير الدوار – ROTATING EQUIPMENT TEAM LEADER
9. كبير المهندسين الكهربائيين – SENIOR ELECTRICAL ENGINEER
10. كبير مهندسي الدورة الميكانيكية – Senior Mechanical Rotating Engineer
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــا .
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