وظائف شاغرة في آرامكو توتال «ساتورب»

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات ( ساتورب ) بالجبيل ، باب التقديم على وظائف شاغرة ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

1. رسام – DRAFTSMAN

2. محلل النظام – System Analyst

3. أخصائي حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال – Cybersecurity Governance, Risk and Compliance (GRC) Specialist

4. الكيميائيين اليوم – Day Chemists

5. مدير الشبكات والاتصالات – Network & Communication Administrator

6. مفتش منطقة – Area Inspector

7. مهندس مراقبة العمليات – SR. PROCESS CONTROL ENGINEER

8. قائد فريق التدوير الدوار – ROTATING EQUIPMENT TEAM LEADER

9. كبير المهندسين الكهربائيين – SENIOR ELECTRICAL ENGINEER

10. كبير مهندسي الدورة الميكانيكية – Senior Mechanical Rotating Engineer

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــا .