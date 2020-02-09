بالفيديو..تصرف عنصري من لاعب وسط توتنهام تجاه رجل صيني
وضع ديلي آلي لاعب وسط توتنهام، نفسه في مأزق، بعدما وثق مقطع فيديو له، مرتديا الكمام، ثم وجه كاميرا جواله لرجل صيني جالس في المطار، في إشارة لتخوفه من فيروس كورونا المستجد.
واتهم الجمهور آلي، بالعنصرية تجاه الرجل ذو الأصول الآسيوية، ليبادر الأخير بالاعتذار.
وأعرب آلي عن ندمه، قائلا: أنا نادم على نشر هذا الفيديو على برنامج سناب شات، لقد أزلته فوراً بعد ما أدركت أنه فيديو مُهين، لم أكن أنوي على ذلك على الإطلاق، لكل من شعر بالإهانة أنا أعتذر على ذلك.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1465 ] نشر منذ 10 دقائق
ربما أشار أن الصيني لا يهتم بالسلامة الشخصية.
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في صلاة الجمعة شاهدت رجل من جيران المسجد طاعن في السن.يرتدي كمام وكان الوحيد في المسجد.
بصراحة نال إعجابي كثيرا.على مدى الوعي والحرص الذي يتمتع به ويهمه صحته بالرغم من كبر سنة.
والكثير من الشباب قتلهم المخدرات والسيارات.
نتيجة تهورهم وعدم حماية أرواحهم.
حماك الله ياروحي.