بالفيديو..تصرف عنصري من لاعب وسط توتنهام تجاه رجل صيني

نواف السالم(صدى):

وضع ديلي آلي لاعب وسط توتنهام، نفسه في مأزق، بعدما وثق مقطع فيديو له، مرتديا الكمام، ثم وجه كاميرا جواله لرجل صيني جالس في المطار، في إشارة لتخوفه من فيروس كورونا المستجد.

واتهم الجمهور آلي، بالعنصرية تجاه الرجل ذو الأصول الآسيوية، ليبادر الأخير بالاعتذار.

وأعرب آلي عن ندمه، قائلا: أنا نادم على نشر هذا الفيديو على برنامج سناب شات، لقد أزلته فوراً بعد ما أدركت أنه فيديو مُهين، لم أكن أنوي على ذلك على الإطلاق، لكل من شعر بالإهانة أنا أعتذر على ذلك.