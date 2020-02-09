«العزوبية» تصيب الأرانب بالاكتئاب
حذرت الجمعية البيطرية البريطانية BVA، من البيع الفردي للأرانب، مؤكدة على ضرورة بيعها أزواجا في حال تربيتها في المنزل.
وكشفت دراسة أجرتها الجمعية أن 42% من الأرانب بيعت بمفردها، مشيرة إلى أن العديد من الأرانب في المملكة المتحدة يعيشون حياة انفرادية.
وأشارت الدراسة إلى أن حياة العزوبية تصيب الأرانب بالاكتئاب والشعور بالوحدة، والتي من علاماتها النوم أكثر من المعتاد أو الاختباء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92904 ] نشر منذ 16 دقيقة
هههههههههههههههههه ..
.. سبحان الله ، كل مخلوق يبحث عن شريك أنيس ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45779 ] نشر منذ 4 دقائق
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه الأرنب قاعد يبكي يا حرام ونسي اكل الجزر استغفرالله العظيم
يا أهل الدراسات اتركوا الحيونات في حالها الله خلقها وهو أعلم بحالها وانتم امتهنتموها لتفكيركم وتجاوربكم
خلصتم من الفئران وحولتم على الارانب