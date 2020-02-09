لندن(صدى):

حذرت الجمعية البيطرية البريطانية BVA، من البيع الفردي للأرانب، مؤكدة على ضرورة بيعها أزواجا في حال تربيتها في المنزل.

وكشفت دراسة أجرتها الجمعية أن 42% من الأرانب بيعت بمفردها، مشيرة إلى أن العديد من الأرانب في المملكة المتحدة يعيشون حياة انفرادية.

وأشارت الدراسة إلى أن حياة العزوبية تصيب الأرانب بالاكتئاب والشعور بالوحدة، والتي من علاماتها النوم أكثر من المعتاد أو الاختباء.