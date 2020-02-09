تركي آل الشيخ: «مشتاق لك يا أبوي»

أميرة خالد(صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قصيدة جديدة، أعرب خلالها عن اشياقه الشديد لوالديه.

وفيما يلي أبيات القصيدة التي كتبها آل الشيخ:

مشتاق لك يا أبوي .. مشتاق يمه

شوقٍ خذى روحي وقلبي .. وجاكم

محدن سواكم .. عندي اشيل همه

ولا اشيل هم إنسان ثاني .. سواكم

وصلت في بير التعب .. لين جمه

وفوقي سحاب امن الهموم .. امتراكم

وزالت بفضل الله .. مليون غمه

من فضل ربي .. ثم بركة دعاكم

يذكر أن آل الشيخ، قد خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل أحد المستشفيات في أمريكا.

اقرأ أيضًا: