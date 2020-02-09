«بدون» يطلق كلبًا بوليسيًا على رجل مباحث
أطلق رجل «بدون» مطلوب أمنيا في الكويت، كلبه البوليسي، على رجل مباحث لعرقلة عملية ضبطه.
وانقض الكلب على رجل المباحث وكاد يقتله، قبل أن يطلق رجال الشرطة النار عليه، ويلقوا القبض على صاحبه.
وكان رجال المباحث تلقوا بلاغا عن وجود مطلوب من فئة البدون للضبط والإحضار في قضايا سرقة.
وبتحرك رجال المباحث إلى المكان، وعند وصولهم ومداهمتهم فوجئوا بالشخص المطلوب يطلق عليهم كلبين بوليسيين، انقض أحدهما على عسكري في المباحث برتبة وكيل عريف، ومزق كتفه وقدمه وأجزاء من جسمه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92893 ] نشر منذ 52 دقيقة
الحقوه كلبه ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33519 ] نشر منذ 41 دقيقة
صاحب الكلب المفروض يقتل مع كلبه لانه ناوي على قتل رجل المباحث باطلاق كلبه البوليسي عليه