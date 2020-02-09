إحضار الزوج الممتنع عن المحكمة لإثبات الطلاق بالقوة الجبرية

حمود العنزي(صدى):

على خلفية القرار الذي أصدره وزير العدل وليد الصمعاني، بشأن حضور الزوجين أمام المحكمة عند الطلاق، أكدت مصادر أنه في حال امتنع الزوج عن الذهاب للمحكمة، سيتم إحضاره بالقوة الجبرية.

وقد يحال الزوج للجهة المختصة لإقامة دعوى جزائية عليه، حال وجود أدلة على إضراره بالزوجة، لتأخره في إثبات الطلاق.

ويخفف هذا الإجراء أعباء المطلقات اللاتي يماطل أزواجهن في إثبات طلاقهن.

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