رجل يحرق نجل زوجته ويكسر قدميه لعدم إرساله إلى والده!

القاهرة(صدى):

تجرد رجل مصري من إنسانيته، مقدمًا على حرق نجل زوجته ذو الـ 10 أشهر من عمره، في وجهه، وكسر قدميه لعدم قيام زوجته بإرساله إلى والده.

وكان المتهم طلب من زوجته إرسال طفلها الرضيع من زوجها الأول إلى والده، ولكنها رفضت لان الطفل مازال رضيعًا.

واستغل المتهم فرصة خروج الأم من المنزل وقام بتسخين ملعقة على النار وحرق الطفل الرضيع في وجهه وأنحاء متفرقة من الجسم، وكسر عمدًا ساقيه.

وتم حبس الزوج بتهمة تعذيب نجل زوجته، وإبلاغ حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام، ومركز الأمومة والطفولة.