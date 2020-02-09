حديث ودي للإخواني فيصل القاسم عن إسرائيل و«أفيخاي أدرعي» يحتفي

ماجد القزيز(صدى):

في واقعة ليست بالمستغربة عن المرتزق الإخواني فيصل القاسم، مذيع قناة الجزيرة القطرية، ظهر مشيدًا بجيش الاحتلال الإسرائيلي، واضعًا الكيان الصهيوني في مقارنة مع الدول العربية.

وأشاد المرتزق السوري، بالكيان الصهيوني، قائلا: قلت في تغريدة سابقة إن المشروع الصهيوني نجح على عكس المشاريع العربية الفاشلة، فثارت ثائرة الكثيرين.

وتابع: طيب تعالوا إلى الاستفتاء: من الأكثر تقدماً وتطوراً وديمقراطية ونجاحا، إسرائيل أم الأنظمة العربية؟.

ومن جانبه، تفاعل المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، بكلام القاسم، معتبرا إن اعتراف واضح بالتفوق الإسرائيلي تكنولوجيا وديمقراطيا مقارنة بالدول العربية.

وقال أدرعي محتفيًا بتصريح مذيع الجزيرة: إسرائيل هي منارة الشرق الأوسط بالفعل.