بالفيديو.. المواطنة مشاعل الشميمري تحلق بطائرة السيسنا فوق رابغ

نايف السالم(صدى):

ظهرت المهندسة السعودية مشاعل الشميمري، خلال مقطع فيديو، وهي تقود طائرة السيسنا التدربية في رحله جويه فوق مدينة رابغ.

وأشارت الشميمري إلى أن جميع طائرات السيسنا الموجودة في مطار رابغ أجدد من نظيرتها الموجودة في أمريكا، قائلة: أجدد واحدة في أمريكا 1976 ،وأقدم طائرة في رابغ 2005.

يذكر أن مشاعل الشميمري، هي مهندسة سعودية تعمل في مجال هندسة الطائرات، والمراكب الفضائية والصواريخ.

وتعدُّ أول سعودية تلتحق بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وأسست شركتها الخاصة في 2010، لتصميم وصناعة الصواريخ، وتطوير أبحاث خاصة في هذا المجال.