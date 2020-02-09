بيان من «الصحة» بشأن الشقيقتين المشتبه حملهما لـ «كورونا»

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، نتائج الفحص المخبري للشقيقتين الهنديتين، اللتين قدمتا إلى المملكة، وتم عزلهما احترازيًا، للتأكد من عدم حملهما لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن نتائج الفحص المخبري للشقيقتين، أظهرت سلبية العينات، معلنة إنهاء العزل.

وكانت الصحة أوضحت أن حالتي الشقيقتين الهنديتين اللتين قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي لا تستدعي القلق، حيث إنهما غادرتا الصين في 12 يناير إلى الهند، ومكثتا هناك ما يقارب 21 يوما وهي أكثر من فترة حضانة الفيروس.

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