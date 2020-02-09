شرط لتسجيل المهجورة في حساب المواطن

نايف السالم(صدى):

قال برنامج حساب المواطن إنه يمكن للمرأة المهجورة من زوجها أن تسجل في البرنامج والحصول على الدعم بشرط إثبات حالة الهجران.

وكان ورد سؤال إلى البرنامج من مواطنة، تقول إن زوجها هجرها، وامتنع عن دفع أي مبالغ لها، في حين أنها لا تمتلك أي إثبات، متسائلة عن إمكانية تسجيلها في البرنامج للحصول على الدعم المالي المخصص لها، حتى لا يتم تحويل مبلغ الدعم إلى زوجها.

ورد الحساب بأنه يمكنها التسجيل للاستفادة من دعم البرنامج، ولا يتطلب منها رفع مستندات في البوابة الإلكترونية، بل يجب عليها إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي للمستفيد الرئيسي والتابعين.