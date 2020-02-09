انتقال فالكو إلى الهلال مجانا في الميركاتو الصيفي

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير تركية أن المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو، مهاجم غالطة سراي قد ينتقل لصفوف نادي الهلال السعودي بالمجان، في صفقة انتقال حر في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت التقارير إن اللاعب لم يحصل على مستحقاته من غالطة سراي لمدة شهرين، حيث يوجد في عقده بند يتيح له فسخ تعاقده مع ناديه التركي حال لم يحصل على راتبه لمدة شهرين متتاليين.

وذكرت أنه يحترم ناديه التركي وجماهيره، وإنه لن يلجأ لتلك الخطوة، مبينا في الوقت نفسه أنه لا يفكر كثيرا في عرض الهلال في الوقت الحالي، كونه حال تنفيذه سيكون في الصيف المقبل.

ويذكر أن تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الهلال على استعداد لدفع مبلغ 12 مليون يورو نظير انتقال اللاعب لصفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث قالت تلك التقارير إن وصول فالكاو سيكون على حساب الفرنسي بافيتمبي غوميز