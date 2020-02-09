نشر : منذ 26 دقيقة 473 1 صدى سبورت وليد الفراج : النصر يعيش ضغوط من أجل تحقيق ما حققه الهلال في دوري أبطال آسيا
محتار ومختار افندي[ عدد التعليقات: 684 ] نشر منذ 13 دقيقة
الجميع يعرف انهم يعيشون في حالة نفسية صعبة ويطلق عليهم (( أبو نفسية )) صعبة وقوية … والدور عليهم هذه السنة ..اهم شيء يمثلون الوطن ويقدمون صورة إيجابية تمسح صورتهم السابقة الهزيلة التي ظهروا فيها في البطولات العربية والخليجية .. أما العالمية فهي كذبه وصدقوها ..!!
والآن جاء الوقت ويثبتوا لنا انهم عالمييون فعلاً وحقيقة بدا الخرقة اللي عرضها علينا متحدثهم المريض / سعود الصرامي ( أبو نفسية )..