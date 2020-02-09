شاب يقتل زوجته بسبب ضحكها المتواصل أثناء رحلة بحرية

أقدم رجل من ولاية يوتا في أمريكا على قتل زوجته بعد ضربها زوجته بوحشية أثناء قضائهما عطلة عائلية، في رحلة بحرية بولاية ألاسكا.

واعترف الزوج بقتل زوجته لأنها لم تتوقف عن الضحك في وجهه طوال رحلتهما، لكنه غيّر من أقواله زاعمًا اقترافه جريمته لأن زوجته طلبت منه الطلاق، وذلك حتى توجه إليه تهمة القتل من الدرجة الثانية ”غير القصد“.

وأتضح من التحقيقات أن الزوج كان في حالة غضب كبيرة، ثم طلب من ابنتيه مغادرة مقصورة السفينة، حتى يختلي بوالدتهما وحده، بينما كان شقيقهما في الخارج.

وعندما سمعت الفتاتان صرخات والدتهما، حاولتا العودة لمساعدتها، ثم شاهدتا والدهما من الشرفة وهو يضرب والدتهما بقوة بقبضة يده على رأسها ووجهها، وعندها عاد شقيقهما وسحب والدته للغرفة، حيث حاول الطاقم الطبي في السفينة إنقاذها