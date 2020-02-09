«بن مشعل» يمنع إدارة «مؤمنة» من الاقتراب من كرة القدم.. و«التويجري» ينتقده (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

فتح الناقد الرياضي عادل التويجري النار على الأمير منصور بن مشعل بعد تصريحاته بشأن منع الإدارة من الاقتراب من الكرة في النادي الأهلي.

وكان “بن مشعل” قال عقب تولي عبدالإله مؤمنة الرئاسة : ” أقول لإدارة الأهلي كرة القدم خط أحمر، والنادي “أمانة” وهو بلا استثمارات.. الفريق لديه أخطاء وسنحاول تعديلها مع جروس”.

ورد “التويجري” عبر برنامج “الدوري مع وليد” على تصريحات “بن مشعل” قائلا : تصريح الأمير منصور بن مشعل يتنافى مع اللائحة الأساسية للأندية الرياضية حول تحذيره للإدارة من الاقتراب من “كرة القدم”.