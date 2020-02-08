حكم إعطاء الصدقة بنية تحصيل نفع دنيوي (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ سليمان الماجد قاضى الاستئناف سابقا، عن حكم إعطاء الصدقة بنية تحصيل نفع دنيوي.

وقال الماجد خلال برنامج “يستفتونك” عبر قناة”الرسالة”:” عمل الصالحات في المجمل للتقرب من لله جائز”.

ولفت إلي أن عمل الصالحات مثل الدعاء، فقد شرع الله هذه العبادة لتحصيل منافع الدين والدنيا والآخرة”، مبينا:”مشروعية العمل الصالح”.

وأشار إلي الأعمال الصالحة ومنها” صلة الرحم والإنفاق على الأبناء بنية الخير، والمشاركة في الأعمال الخيرية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

httpv://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=4XrkAv4YWj4&app=desktop