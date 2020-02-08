أمير منطقة الرياض يقدم العزاء لأسرة آل الشيخ

سعيد العجل(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة آل الشيخ في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ – رحمه الله – وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم ويسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وأعربت أسرة آل الشيخ عن شكرها وتقديرها لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .