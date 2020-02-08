إماراتيون يلتقطون «السيلفي» مع غوميز في دبي

ماجد محمد(صدى):

حرص عدد من الإماراتيون من جماهير نادي الهلال، اليوم السبت، على التقاط الصور التذاكرية مع اللاعب الفرنسي “غوميز”.

ووثق مقطع فيديو لحظة إقبال الجمهور على اللاعب لالتقاط الصور معه، بينما ارتسمت البهجة على ملامح اللاعب الفرنسي.

ووصلت بعثة الهلال منذ قليل إلى دبي؛ استعدادًا لمواجهة شهر خودرو الإيراني؛ في إطار أولى مواجهات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.