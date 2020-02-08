مستشارة تربوية: «استقلال المرأة له شروط ليس خلط حابل بنابل» (فيديو)
قالت المستشارة التربوية حنان الحمد إن استقلال المرأة له شروط ليس خلط حابل بنابل.
وأضافت الحمد خلال حوارها في برنامج ” يا هلا” علي قناة “روتانا خليجية”:” لما تجي تقول للبنات الصغار: إذا زعلتي على أهلك لأي سبب استقلي؛ فهذا “خلط حابل بنابل” لأن للاستقلال شروط”.
ولفتت الحمد:” البنات الصغار اللي هربوا للخارج.. ايش وضعهم الآن، لا تمكين مادي ولا خبرة في الحياة ولا استقرار”.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45758 ] نشر منذ 4 دقائق
طيب