مصر ترصد أول حالة اشتباه بفيروس كورونا لرجل عائد من المملكة

القاهرة(صدى):

رصدت الكوادر الطبية بمستشفى حميات في مصر، أول حالة اشتباه بفيروس كورونا لرجل عائد من المملكة.

وبحسب المعلومات الواردة فإن الحالة المسجلة، لرجل قادم من المملكة مما أسفر عن جدية التعامل معها، في ظل وجود بعض أعراض الفيروس.

وعلى الفور، عزل الأطباء الحالة المشتبه بها في غرفة خاصة، وإجراء التحاليل اللازمة، بالإضافة لسحب عينات وإرسالها للمعامل المركزية لوزارة الصحة للتأكد من الإصابة من عدمه.

وتبين أن العينات التي سحبت والتحاليل الطبية التي أجريت كشفت إصابة المواطن بالإنفلونزا العادية، وليس ”كورونا“.