مصر ترصد أول حالة اشتباه بفيروس كورونا لرجل عائد من المملكة
رصدت الكوادر الطبية بمستشفى حميات في مصر، أول حالة اشتباه بفيروس كورونا لرجل عائد من المملكة.
وبحسب المعلومات الواردة فإن الحالة المسجلة، لرجل قادم من المملكة مما أسفر عن جدية التعامل معها، في ظل وجود بعض أعراض الفيروس.
وعلى الفور، عزل الأطباء الحالة المشتبه بها في غرفة خاصة، وإجراء التحاليل اللازمة، بالإضافة لسحب عينات وإرسالها للمعامل المركزية لوزارة الصحة للتأكد من الإصابة من عدمه.
وتبين أن العينات التي سحبت والتحاليل الطبية التي أجريت كشفت إصابة المواطن بالإنفلونزا العادية، وليس ”كورونا“.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7073 ] نشر منذ 23 دقيقة
الحمد لله انه بخير و ان مافي كرونا في المملكة