بالفيديو.. أستاذ علم الجريمة: التحرش اللفظي بالأطفال أشد خطورة من الجسدي

عادل الحربي(صدى):

حذَّر أستاذ علم اجتماع الجريمة، الدكتور إبراهيم الزبن، من أن التحرش الجنسي الإلكتروني بالأطفال أكثر خطورة من التحرش المباشر.

كما حذر خلال حديثه لبرنامج mbc في أسبوع من أن التحرش اللفظي قد يكون أشد خطورة من التحرش الجسدي؛ لأنه أكثر شيوعًا، خاصة في بيئات المؤسسات التعليمية في المراحل الابتدائية بين الأطفال بالذات، أيضًا أحيانًا داخل الحي أو في المنزل بين الأسر التي لا تتحفظ على المصلحات الجنسية التي تعطي إيحاء للأطفال.

وأكد الزبن على أن نشر وإشاعة القوانين والأنظمة التي تجرم هذا النوع من السلوك الإجرامي والانحرافي؛ فغالبًا المتحرشون قد لا يعلمون ولا يعرفون حدود هذه العقوبات التي قد تصل إلى 5 سنوات سجنًا، وغرامة 300 ألف.

كما طالب بمزيد من الشفافية والمصارحة والمكاشفة في المجتمع عند طرح قضايا التحرش الجنسي بدون مبالغة إعلامية، أو تحجيم وعدم وضوح في معالجتها.